Il premier albanese Rama sottoposto a intervento chirurgico

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il premier albanese Edi Rama è stato sottoposto oggi ad un intervento chirurgico per un’ernia inguinale, in laparoscopia. Lo ha reso noto il suo ufficio stampa.

L’intervento era già stato preannunciato dallo stesso Rama in una visita al Centro ospedaliero Madre Teresa di Tirana. Il primario di chirurgia Arben Gjata, ha spiegato ai media che il tutto era stato fissato da giorni. “L’intervento è durato circa due ore. Al risveglio dall’anestesia, la situazione del premier è stabile”, ha detto Gjata, aggiungendo che Rama dovrebbe comunque trascorrere la note in ospedale per rimanere sotto l’osservazione dei medici.