Il populista Babis nominato premier in Repubblica ceca

Keystone-SDA

Il leader populista Andrej Babis è stato nominato premier ceco dal presidente Petr Pavel, stamani al Castello di Praga.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il numero uno del movimento ANO (Azione del cittadino scontento) entra in ruolo oltre due mesi dopo le elezioni legislative di ottobre, che il suo partito ha nettamente vinto. All’inizio della prossima settimana verranno nominati i ministri della nuova coalizione di governo, che sarà composta anche dal partito SPD (Libertà e Democrazia Diretta), partito di estrema destra che vorrebbe l’uscita della Cechia dall’Unione Europea e dalla NATO, nonché dagli Automobilisti per sé, un altra formazione euroscettica e di estrema destra.

Per Andrej Babis, il 71enne miliardario di origine slovacca, che ha fatto fortuna grazie alla holding Agrofert, questa nomina, a lungo ritardata dal capo dello Stato a causa del conflitto di interessi, segna il suo grande ritorno al potere, nella carica di primo ministro che aveva già ricoperto tra il 2017 e il 2021.

Nei giorni scorsi il politico e imprenditore ha annunciato di rinunciare ad ogni contatto con la sua impresa.