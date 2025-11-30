Il Pkk interrompe negoziati finché Ankara non libera Ocalan

Keystone-SDA

La guerriglia curda del Pkk non proseguirà i negoziati di pace con Ankara, ritenendo che sia ora il turno della Turchia di agire e liberare il suo storico leader Abdullah Ocalan. Lo ha dichiarato uno dei suoi comandanti all'Afp.

(Keystone-ATS) “Abbiamo fatto ciò che ci è stato chiesto. Ora è il turno dello Stato turco. In Turchia ci sono state discussioni, ma nessun progresso concreto. Ora aspettiamo che lo Stato turco prenda provvedimenti e che sia lui a fare i (prossimi) passi”, ha dichiarato il comandante Amed Malazgirt, aggiungendo che la prima richiesta del gruppo è “la libertà del leader Apo”, riferendosi a Ocalan, detenuto dal 1999.

Oltre alla libertà di Ocalan, il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) pone una seconda condizione per proseguire il processo di pace con la Turchia, ha spiegato il comandante Malazgirt all’Afp: “il riconoscimento costituzionale e ufficiale del popolo curdo”.

Un’altra comandante di alto rango del Pkk, Serda Mazlum Gabar, ha ricordato che Ocalan “è rimasto per molti anni nel sistema di tortura di Imrali”, l’isola del mar di Marmara in cui il leader curdo è detenuto da circa 26 anni. “Puntiamo innanzitutto al riconoscimento del diritto alla speranza e poi alla piena libertà della leadership del Pkk”, ha aggiunto. “Per libertà intendiamo che sia libero di agire, di dirigere il suo movimento e di integrarsi con il popolo”.

Deposte le armi

Negli ultimi mesi, il Pkk — che mantiene una base arretrata nelle montagne del nord dell’Iraq — ha compiuto vari passi storici verso la fine della sua lotta armata decennale contro la Turchia, un conflitto che ha causato circa 50.000 morti. A maggio, il Pkk ha rinunciato formalmente alla lotta armata contro la Turchia. Successivamente ha tenuto una cerimonia nel nord dell’Iraq durante la quale 30 combattenti hanno bruciato le loro armi in un gesto simbolico per dimostrare il loro impegno nel processo di pace. Ocalan, 76 anni, ha guidato il processo di pace avviato con Ankara dalla sua cella di Imrali.

La Turchia aveva avviato colloqui indiretti con il Pkk alla fine dello scorso anno. A febbraio scorso, Ocalan ha esortato i militanti del gruppo a deporre le armi e a seguire mezzi democratici per far avanzare la causa curda. La Turchia ha creato una commissione parlamentare trasversale per gettare le basi del processo di pace e preparare un quadro giuridico per l’integrazione politica del Pkk. “È un passo positivo, ma non è l’unica azione necessaria”, sostiene Malazgirt.