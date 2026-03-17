Il petrolio in aumento di oltre il 5% per la guerra con l’Iran

Keystone-SDA

Il prezzo del petrolio è balzato di oltre il 5 per cento, mentre diversi Paesi si sono opposti alla richiesta di Donald Trump di contribuire alla sicurezza dello strategico Stretto di Hormuz e l'Iran ha preso di mira i paesi vicini produttori di greggio.

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(Keystone-ATS) Intorno alle 7.15 , il benchmark statunitense West Texas Intermediate era in rialzo del 5,16 per cento a 98,32 dollari al barile, mentre anche il Brent ha guadagnato oltre il 5 per cento prima di ritracciare.