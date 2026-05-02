Il Pentagono intende ritirare 5’000 soldati dalla Germania

Keystone-SDA

Il Pentagono prevede di ritirare 5'000 soldati americani dalla Germania. Lo riporta l'emittente CBS citando alcuni funzionari, secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Donald Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.

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(Keystone-ATS) L’annuncio giunge dopo le dichiarazioni del cancelliere tedesco che hanno fatto infuriare il presidente degli Stati Uniti. Friedrich Merz ha affermato lunedì che gli americani non hanno “nessuna strategia” in Iran e che Teheran sta “umiliando” la principale potenza mondiale. “Non sa di cosa sta parlando!”, ha replicato l’inquilino della Casa Bianca.

Parte delle truppe che potrebbero lasciare l’Europa tornerebbero negli Stati Uniti per poi essere dispiegate altrove, ha riferito un funzionario all’emittente statunitense, inquadrando la decisione nell’ambito degli sforzi di Washington per concentrarsi sulle sue priorità in casa e nell’area dell’indo-pacifico.

Il ritiro di circa 5’000 soldati dalla Germania, pari a circa il 15% delle forze armate tedesche di stanza nel Paese, potrebbe essere completato nei prossimi 6-12 mesi, ha ipotizzato il portavoce del Pentagono Sean Parnell, secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters.