Il parlamento libanese approva l’amnistia generale

Keystone-SDA

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Il parlamento libanese ha approvato una legge di amnistia di ampia portata e a lungo attesa, a beneficio di migliaia di detenuti e ricercati. È la prima legislazione di questo tipo dal 1991.

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(Keystone-ATS) L’ufficio del presidente del parlamento ha annunciato “l’approvazione di un progetto di legge volto a concedere un’amnistia generale e a ridurre eccezionalmente la durata di alcune condanne”, una richiesta avanzata da diverse fazioni politiche e oggetto di dibattito per anni in Libano.