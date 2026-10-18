Il Papa si affaccia per l’Angelus

Keystone-SDA

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Puntuale a mezzogiorno, dopo il ricovero e le dimissioni dal policlinico Agostino Gemelli solo ieri, il Papa si affaccia per la recita dell'Angelus dalla finestra del Palazzo apostolico in piazza San Pietro. Caloroso l'applauso della folla.

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(Keystone-ATS) “Riprenderò gradualmente le mie attività con l’aiuto di Dio e le vostre preghiere”, ha detto il Pontefice, che appare in una discreta forma e legge il testo preparato con un poco di lentezza ma senza esitazioni.

“Desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per me, ho sentito davvero il vostro sostegno, grazie! Particolare riconoscenza esprimo ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del policlinico Gemelli”, ha poi detto il Papa.

“Quest’esperienza – ha aggiunto Leone XIV – mi ha fatto provare in modo particolare la vicinanza a quanti attraversano la malattia e una condizione di infermità, superata questa fase delicata come sapete adesso riprenderò gradualmente le mie attività”.

“Grazie ancora, grazie a tutti – ha detto ancora – e buona domenica!”. Il Papa al termine della recita dell’Angelus ha benedetto la folla senza mostrare particolari problemi nei movimenti delle braccia.