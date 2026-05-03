Il Papa riceverà Rubio in Vaticano il 7 maggio

Keystone-SDA

Papa Leone XIV riceverà in Vaticano, secondo quanto si apprende, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, giovedì 7 maggio, anche se l'incontro non è ancora nell'agenda ufficiale del Pontefice.

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(Keystone-ATS) Secondo le stesse fonti Rubio incontrerà lo stesso giorno anche il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin.

Il Papa aveva già incontrato Marco Rubio lo scorso anno, il giorno del suo insediamento, il 18 maggio, e il giorno successivo, quando Leone XIV aveva ricevuto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance.

L’incontro che si terrà il 7 maggio, secondo quanto trapelato da fonti vaticane, arriva dopo il botta e risposta e distanza tra il presidente americano Donald Trump e il Pontefice. Il tycoon, proprio mentre Leone si apprestava a volare per il suo viaggio in Africa, lo scorso 13 aprile, lo aveva accusato di essere “debole” sulla criminalità e “pessimo” in politica estera. Prevost, rispondendo ai giornalisti che lo accompagnavano nel viaggio apostolico, aveva replicato di “non avere paura” dell’amministrazione americana, di volere continuare a parlare di pace e che non voleva “entrare in un dibattito” con il presidente Trump.

Il faccia a faccia tra il Papa e Rubio è un appuntamento di rilievo, considerato che il Pontefice normalmente incontra in Vaticano presidenti e capi di stato. In un primo momento si era infatti parlato, anche in questo caso solo come ipotesi, di un incontro tra Rubio e il suo ‘omologo’ in Vaticano, il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin.