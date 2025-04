Il Papa in Piazza S. Pietro per Giubileo ammalati

Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità.

(Keystone-ATS) Poco dopo l’arrivo, tra il grande entusiasmo dei presenti, è stato letto in varie lingue anche un suo messaggio: “Sua Santità papa Francesco saluta con affetto tutti i partecipanti a questa celebrazione e li ringrazia per le preghiere elevate a Dio per la sua salute. Auspicando che il pellegrinaggio giubilare sia ricco di frutti, Egli impartisce loro la benedizione apostolica, estendendola alle persone care, ai malati e ai sofferenti, come pure a tutti i fedeli oggi convenuti”.