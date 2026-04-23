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Il Papa, ‘ribadisco, contrario a benedizione coppie gay’

Keystone-SDA

"La Santa Sede ha chiarito" ai vescovi tedeschi che "non siamo d'accordo con la benedizione formalizzata di coppie omosessuali". Lo ha detto il Papa nella conferenza stampa in volo da Malabo a Roma.

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(Keystone-ATS) Ma “l’unità o la divisione della Chiesa non dovrebbe ruotare attorno a questioni sessuali” perché “credo che siano questioni molto più grandi e importanti, come la giustizia, l’uguaglianza, la libertà”. Prevost ha ribadito che la Chiesa accoglie tutti: “Quando il sacerdote benedice alla fine di una messa, quando il Papa benedice alla fine di una grande celebrazione come quella di oggi, la benedizione è per tutti”.

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