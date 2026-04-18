Il Papa, ‘non voglio dibattere con Trump’

Keystone-SDA

Il Papa prosegue il suo viaggio in Africa e non vuole che venga oscurato da sterili polemiche.

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(Keystone-ATS) Oggi, nel volo dal Camerun all’Angola, ha voluto lui stesso, nel saluto ai giornalisti, precisare che è in Africa per promuovere la pace, dare coraggio alla gente, rafforzare il dialogo tra fedi diverse.

“Non mi interessa dibattere con il presidente degli Stati Uniti”, ha detto precisando che i suoi discorsi di questi giorni non sono una risposta agli attacchi arrivati da oltreoceano. Leone è deciso, lo dice senza che ci sia stata una domanda al riguardo, perché in cuor suo vuole davvero voltare pagina.

Ha spiegato che i discorsi che sta pronunciando in Africa sono stati preparati in alcuni casi anche due settimane fa, “ben prima che il presidente degli Stati Uniti commentasse su me e sul messaggio di pace che sto promuovendo. Eppure, è stato interpretato come se stessi cercando di dibattere nuovamente con il presidente, cosa che non è affatto nel mio interesse. Proseguiamo quindi il nostro cammino, continuiamo a proclamare il messaggio del Vangelo” per “promuovere la fraternità”.

Trump, dal canto suo, dopo lo scontro con il Papa e la pubblicazione di sue immagini in versione Messia, corre ai ripari e si appresta a lanciare la settimana prossima una sua registrazione mentre legge versetti della Bibbia.

Il Papa scandisce invece di avere voluto visitare l’Africa anzitutto come pastore, come capo della Chiesa cattolica, “per stare con tutti i cattolici dell’Africa, celebrare con loro, incoraggiarli e accompagnarli. Tuttavia, naturalmente, ci sono anche altre dimensioni della visita”. E quindi ha ricordato di avere avuto “un ottimo incontro con un gruppo di imam in Camerun per continuare a promuovere – come abbiamo già fatto in altri luoghi e come Papa Francesco ha fatto durante il suo pontificato – il dialogo, la promozione della fraternità, della comprensione, dell’accoglienza e della costruzione della pace tra persone di tutte le fedi”, ha aggiunto Leone.

A Luanda arriva nel primo pomeriggio, dopo l’ultima messa celebrata a Yaoundé, in Camerun la mattina, dove ha sentito l’affetto di oltre duecentomila persone. L’Angola è la nuova tessera di questo lungo viaggio in Africa. Nella capitale Luanda le strade sono ben asfaltate, i palazzi nuovi e si percepisce che qui il petrolio ha spinto una delle economie più forti dell’Africa subsahariana.

La differenza con le periferie del Camerun salta all’occhio, anche se non mancano disparità e ingiustizie. A partire dal fatto che anche qui, come in tutta l’Africa, c’è la corsa a mettere le mani sulle risorse di queste terre. Il Papa, nel primo discorso, quello alle autorità, parla di “ricchezze materiali su cui prepotenti interessi mettono le mani, anche nel vostro Paese.

Quanta sofferenza, quante morti, quante catastrofi sociali e ambientali – ha sottolineato il Pontefice – porta con sé questa logica estrattivistica! Vediamo ad ogni latitudine, ormai, come essa alimenti un modello di sviluppo che discrimina ed esclude, ma che ancora pretende di imporsi come l’unico possibile”.

Ma i problemi in questo paese sono anche interni e Leone XIV, con la franchezza che sta caratterizzando i discorsi di questi giorni, chiede alle autorità locali di non avere paura del dissenso: “può crescere molto, se prima di tutto voi, che nel Paese avete autorità, crederete alla multiformità della sua ricchezza. Non abbiate timore del dissenso – invita il Pontefice -, non spegnete le visioni dei giovani e i sogni degli anziani, sappiate gestire i conflitti trasformandoli in percorsi di rinnovamento. Anteponete il bene comune a quello di parte, non confondendo mai la vostra parte col tutto. La storia allora vi darà ragione, se anche nell’immediato qualcuno vi sarà ostile”.