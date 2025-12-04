Il Nyt fa causa a Pentagono e Hegseth per la stretta alla stampa

Keystone-SDA

Il New York Times ha intentato causa al Dipartimento della Difesa per le nuove restrizioni imposte dal Pentagono all'accesso della stampa. Lo riporta la Cnn.

(Keystone-ATS) La causa, che sarà presentata presso la corte federale di Washington, DC, nomina come imputati il Dipartimento della Difesa, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il portavoce capo del Pentagono, Sean Parnell.

La causa mira all’abrograzione di una nuova politica, istituita in ottobre, che ha spinto i giornalisti del Pentagono a consegnare i loro tesserini stampa anziché sottoscrivere le restrizioni.

“Questa politica è un tentativo di esercitare un controllo sulla segnalazione di ciò che non piace al governo, violando il diritto della stampa libera di cercare informazioni, garantito dal Primo e Quinto Emendamento, tutelati dalla Costituzione”, ha affermato il portavoce del Times Charlie Stadtlander.