Il Nobel per l’economia ad Aghion, Howitt e Mokyr

Il premio Nobel 2025 per l'economia è stato assegnato all'americano-israeliano Joel Mokyr, al francese Philippe Aghion e al canadese Peter Howitt. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese per le scienze economiche.

(Keystone-ATS) La motivazione è quella di “aver spiegato come la crescita economica sia trainata dall’innovazione”: metà del premio va a Mokyr “per aver individuato i prerequisiti della crescita sostenuta attraverso il progresso tecnologico” e l’altra metà congiuntamente ad Aghion e Howitt “per la teoria della crescita sostenuta attraverso la distruzione creatrice”, fa sapere l’Accademia reale svedese per le scienze.

Nel comunicare il premio – attribuito ufficialmente dalla banca centrale svedese in memoria di Alfred Nobel – l’Accademia ricorda come “negli ultimi due secoli, per la prima volta nella storia, il mondo ha assistito a una crescita economica sostenuta. Questa ha fatto uscire un gran numero di persone dalla povertà e ha gettato le basi della nostra prosperità”.

I vincitori di quest’anno per le scienze economiche, Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt – prosegue l’Accademia – spiegano come l’innovazione fornisca l’impulso per ulteriori progressi. Il trio “ci ha insegnato che una crescita sostenuta non può essere data per scontata. La stagnazione economica, non la crescita, è stata la norma per gran parte della storia umana. Il loro lavoro dimostra che dobbiamo essere consapevoli e contrastare le minacce alla crescita continua”.