Il Nevada fa causa a Trump per il piano sul fiume Colorado

Keystone-SDA

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Lo Stato del Nevada ha avviato un'azione legale contro l'amministrazione di Donald Trump in merito a un piano che ridurrebbe l'accesso dello Stato al vitale fiume Colorado.

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(Keystone-ATS) Il fiume, che nasce sulle Montagne Rocciose, rende possibile l’agricoltura in vaste aree dell’arido sud-ovest americano e fornisce acqua potabile ai 40 milioni di persone che vi risiedono. Tuttavia, decenni di sfruttamento eccessivo, uniti ad anni di siccità, hanno messo a dura prova il corso d’acqua. Il piano del governo prevede una riduzione del consumo idrico di Nevada, Arizona, e California fino a 3,7 miliardi di metri cubi all’anno fino al 2036, una quantità equivalente a 1,5 milioni di piscine olimpioniche.

Il Nevada ha ora intrapreso un’azione legale per bloccare tale misura che, secondo i funzionari statali, potrebbe ridurre la quota assegnata di due terzi, con conseguenze potenzialmente devastanti per la città desertica di Las Vegas, che dipende dal fiume per il 90% del proprio fabbisogno idrico. “Non si tratta di una mossa a fini politici”, ha dichiarato il governatore del Nevada, il repubblicano Joe Lombardo. “È una questione di sopravvivenza per una comunità che rappresenta circa due terzi dei cittadini del nostro Stato e la parte preponderante della sua economia”.