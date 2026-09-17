Il minacciato strillozzo torna a crescere nel Grand Marais

Keystone-SDA

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Lo strillozzo, una specie di uccello minacciata di estinzione, sta tornando nel biotopo naturale del Grand Marais (FR/VD/BE). Quest'estate sono stati contati 68 maschi canori, mentre otto anni fa erano appena otto.

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(Keystone-ATS) La regione, situata tra i laghi di Morat (FR/VD), Bienne (BE) e Neuchâtel, ospita così la più grande popolazione conosciuta di questa specie di uccello, ha indicato oggi l’associazione per la protezione degli uccelli Birdlife Svizzera.

Quest’anno almeno 27 nidiate si sono riprodotte con successo. A contribuire allo sviluppo sono state soprattutto misure mirate per questa specie minacciata.

Lo strillozzo appartiene infatti agli uccelli nidificanti più minacciati della Svizzera ed è inserito nella Lista Rossa della categoria di rischio più elevata, ovvero “minacciata di estinzione”. Mentre alla fine degli anni 1990 in tutto il Paese c’erano ancora da 400 a 600 coppie, oggi la popolazione conta solo circa 200 coppie. Il massiccio calo di circa l’80% è stato a lungo sottovalutato. Ancora nel 2010 la specie era considerata “vulnerabile”.

Birdlife definisce lo sviluppo nel Grand Marais un grande successo locale, che tuttavia contrasta con la situazione critica a livello nazionale. “Se offriamo agli uccelli dei campi cibo, riparo e luoghi di nidificazione sicuri durante tutto l’anno – fino all’inverno -, tornano”, ha dichiarato il responsabile del progetto Lucas Lombardo. Ora tali misure dovrebbero essere attuate su larga scala.