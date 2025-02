Il Messico agli Usa: “combattiamo il fentanyl insieme”

La presidente messicana, Claudia Sheinbaum, ha proposto al suo omologo statunitense, Donald Trump, di combattere congiuntamente il fentanyl attraverso un gruppo di lavoro di esperti di entrambi i Paesi.

(Keystone-ATS) In un video pubblicato sui social, Sheinbaum si è chiesta “perché gli Usa non abbiano combattuto il fentanyl sul loro territorio”. Per la presidente centroamericana, gli Stati Uniti dovrebbero iniziare “combattendo la vendita di stupefacenti nelle strade delle loro principali città”.

“Perché non abbiamo mai sentito parlare di arresti di gruppi criminali americani negli Stati Uniti? Come mai il riciclaggio di denaro da parte di gruppi criminali non viene indagato? Perché non mettono tutta la loro intelligence al lavoro per individuare i gruppi criminali che vendono fentanyl o altre droghe nel loro territorio?”, ha poi incalzato Sheinbaum.