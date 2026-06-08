Il meglio della musica popolare elvetica riunito ad Altdorf

Keystone-SDA

Da 20 anni, la Haus der Volksmusik di Altdorf si dedica alla ricerca sul repertorio musicale svizzero. Per questo anniversario, gruppi provenienti dai 26 cantoni si esibiranno al Volksmusikfestival, evento biennale di musica popolare in agenda da venerdì a domenica.

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(Keystone-ATS) L’obiettivo è di permettere al pubblico di scoprire la diversità musicale della Svizzera, ha dichiarato Markus Brülisauer, direttore della casa della musica popolare e responsabile della programmazione del festival a Keystone-ATS. Più di 40 gruppi si esibiranno su diversi palchi del capoluogo urano.

Per Brülisauer, la musica della regione del Gottardo è un eccellente esempio delle diverse tradizioni che si sviluppano in Svizzera su un territorio ristretto: nella parte ticinese, l’accento viene messo sugli strumenti a corde come il mandolino e tutti i membri di un gruppo spesso si uniscono al canto malinconico, mentre nel Canton Uri si sentono la fisarmonica svittese e quella diatonica in uno stile festoso.

Fra gli ospiti ticinesi ci sono i Panighiröl, che con la loro musica fanno “rivivere la saggezza delle storie antiche”, si legge sul sito web del festival.

Preservazione e modernizzazione

L’obiettivo della Haus der Volksmusik, finanziata principalmente dai cantoni della Svizzera centrale, dal comune di Altdorf e dalla Fondazione Dätwyler, è di mantenere in vita il patrimonio musicale folclorico. “Per far evolvere la musica, è importante conoscere le sue radici”, spiega Brülisauer. Ma non si tratta per questo di conservarla in una forma pretenziosamente pura: “la musica popolare ci lascia la libertà di modellarla come meglio crediamo”.

Si è anche modernizzata, aggiunge. Certamente, è più “dolce” e un po’ più lenta della musica pop, ma la musica folclorica è, anch’essa “in movimento” e si integra a sua volta nel pop, come lo hanno mostrato Trauffer, cantante pop/folk svizzerotedesco e Gölä, pioniere del rock in dialetto bernese.

Gruppi di musica folcloristica più tradizionali, come i Rusch-Büeblä e i Genderbüebu, stanno riscuotendo successo commerciale, il che a sua volta determina un impulso nel settore amatoriale. “Nella società in generale, la musica popolare ha acquisito maggiore prestigio negli ultimi anni”, riassume Brülisauer. Non mancano le nuove leve.

Dai campi estivi al palco

È quanto dimostra la prestazione della banda Gontner Loft, che si esibirà sabato mattina sotto il tendone della Lehnplatz. Il quartetto di giovani appenzellesi interpreta danze della Svizzera centrale, delle arie di Oberkrainer (musica tradizionale nata in Slovenia, ndr.) nonché la musica della loro regione natale.

Brülisauer conosce da tempo i laureati del concorso giovani talenti folclorici 2023. Da bambini hanno partecipato ai campi estivi della Haus der Volksmusik. Oggi si esibiscono regolarmente e condividono il palco con nomi affermati come il gruppo urano Echo vom Poschtsack o i Traktorkestar – pionieri bernesi del brass balcanico, che a volte collaborano con Stefan Eicher – e che sabato ad Altdorf si esibiranno con l’Harmonie Lausannoise.

Mettere in avanti la continuità

Ma d’altronde, la musica per strumenti a fiato di Traktorkestar e l’Harmonie Lausannoise rientrano davvero nella musica folclorica? Per Brülisauer, la risposta è “sì”. È tuttavia difficile definire cosa caratterizzi la musica popolare in generale. “Non abbiamo stabilito criteri scritti al riguardo”, afferma con un sorriso.

A titolo indicativo, deve inserirsi in una “certa tradizione” e nella continuità delle precedenti forme di musica popolare. È anche per mettere in risalto questa continuità che la Haus der Volksmusik deve continuare a esistere negli anni a venire.

Nonostante tutto l’impegno dimostrato finora, Brülisauer ritiene che “potremmo fare ancora molto di più”. Forse altrove in futuro, poiché lo spazio disponibile nell’attuale sede dell’arsenale è limitato e il direttore si sente “stretto”. Il fatto che la Haus der Volksmusik disponga ancora di un tale “potenziale di sviluppo”, nel 2026, dimostra soprattutto una cosa per Brülisauer: “La tradizione è viva”.

https://volksmusikfestival.ch/