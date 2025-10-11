La televisione svizzera per l’Italia

Il medico di Trump, è in eccellente stato di salute

Keystone-SDA

Donald Trump "continua a mostrare un eccellente stato di salute. la sua età cardiaca è di circa 14 anni più giovane della sua età cronologica". Lo afferma il medico del presidente americano, che ha condotto nelle ultime ore una serie di test all'ospedale Walter Reed.

(Keystone-ATS) “Trump resta in eccellente salute, e mostra solide performance cardiovascolari, polmonari, neurologiche e fisiche”, si legge nel resoconto medico diffuso dalla Casa Bianca.

“In preparazione per i prossimi viaggi internazionali, Trump si è sottoposto a screening sanitari preventivi e vaccinazioni, tra cui la vaccinazione annuale contro l’influenza e il richiamo aggiornato del vaccino Covid-19”, afferma il medico.

