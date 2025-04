Il medico della Casa Bianca, Trump in eccellente salute

Keystone-SDA

Donald Trump "resta in un eccellente" stato di salute. Lo afferma il medico della Casa Bianca che ha svolto il check-up medico annuale del presidente.

(Keystone-ATS) “Il presidente Trump mostra un’eccellente salute fisica e cognitiva ed è pienamente idoneo a svolgere i compiti di Commander-in-Chief e capo di stato”, si legge nel rapporto diffuso.

Donald Trump si è sottoposto al suo primo check-up da quando è tornato alla Casa Bianca all’ospedale militare Walter Reed di Washington. Il presidente , che il 14 giugno compirà 79 anni, pratica regolarmente golf, non beve né fuma ma è noto per essere goloso di hamburger del fast food e per mangiare bistecche ben cotte.

Durante il suo primo mandato dall’esame del 2018 era emerso che avrebbe dovuto perdere tra i 4 e i 6 chili ma era generalmente in “ottima salute”. Il suo medico all’epoca affermò che non c’erano segni di “problemi cognitivi” e che con un’alimentazione più sana avrebbe potuto “vivere fino a 200 anni”. Un anno dopo un altro check-up rilevò che Trump, alto 1 metro e 90 per 110 chili di peso, era tecnicamente obeso.