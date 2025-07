Il leader dem alla Camera, pubblicare i file su Epstein

Il leader dei democratici alla Camera, Hakeem Jeffries, esorta l'amministrazione Trump a pubblicare i file su Jeffries Epstein. Secondo Jeffries non ci sono motivi per non pubblicarli a meno che le autorità non abbiano qualcosa da nascondere.

(Keystone-ATS) “Gli americani meritano di conoscere la verità”, ha detto Jeffries.,

La nuora del presidente, Lara Trump, ha detto che l’amministrazione Trump presenterà ulteriori prove relative al caso Jeffries Epstein, che secondo le indagini non aveva una lista clienti ed è morto suicida in carcere. Trump ascolta le voci che si sollevano dalla sua base e ci tiene molto a fare le cose bene, ha aggiunto.

All’interno del movimento Maga le conclusioni dell’indagine del Dipartimento di Giustizia non convincono e molti non hanno mancato di dimostrare il loro disappunto. Nel mirino è finita la ministra della giustizia Pam Bondi.

Intanto si è appreso che il Dipartimento di Giustizia americano ha chiesto alla Corte suprema Usa di respingere l’appello dell’ex socialite Ghislaine Maxwell contro la sua condanna a 20 anni per traffico sessuale come complice di Jeffrey Epstein.

La richiesta arriva mentre l’amministrazione Trump è criticata per la gestione dei file dell’imprenditore condannato per abusi sessuali e trovato morto nella sua cella nel 2019, riporta Fox.