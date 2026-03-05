Il Kosovo non ha ancora un presidente

Il Movimento Vetëvendosje (Lvv) del premier Albin Kurti ha candidato il ministro degli Esteri, Glauk Konjufca, alla presidenza del Kosovo e ha invitato gli altri partiti a nominare i propri candidati.

(Keystone-ATS) Konjufca è l’unico candidato finora proposto e la presidente dell’Assemblea, Albulena Haxhiu, ha affermato che per convocare una sessione per eleggere un presidente sono necessari almeno due candidati. I partiti di opposizione affermano che Kurti sta spingendo il Paese verso una nuova crisi politica e nuovi elezioni.

La Costituzione stabilisce che il nuovo presidente debba essere eletto 30 giorni prima della scadenza del mandato dell’attuale presidente, che nelle circostanze attuali è il 5 marzo, prima della scadenza del mandato di Vjosa Osmani il 4 aprile. Se l’elezione fallisce, entro 45 giorni devono essere indette elezioni parlamentari anticipate.

Gli sviluppi odierni seguono una serie di incontri avvenuti nei giorni scorsi tra il premier Kurti e i leader dei partiti di opposizione. Gli incontri si sono conclusi senza alcun accordo concreto e senza un consenso tra i partiti sul nome del candidato presidenziale.