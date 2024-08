Il Kenya festeggia nascita di un rinoceronte, evento ormai raro

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’ente governativo del Kenya per la protezione della fauna selvatica (Kws) ha festeggiato la nascita di un cucciolo di rinoceronte, evento sempre più raro.

Il parto è avvenuto all’interno del parco nazionale di Meru, ai piedi del monte Kenya, come riferisce il Kws sulla sua pagina Facebook.

“Siamo entusiasti di iniziare la settimana con questa notizia, è nato un piccolo rinoceronte. Non vediamo l’ora di vederlo crescere e prosperare nel suo habitat naturale”, scrive l’ente. Dal 2020, la popolazione di rinoceronti in Kenya è calata drasticamente.

Il parco di Meru, che solitamente registrava il maggior numero di nascite, aveva nove cuccioli e oltre 200 adulti, ma la maggior parte di loro è scomparsa a causa delle attività di bracconaggio, come riporta il quotidiano The Star. Nel tentativo di salvare gli animali, il Kws ha creato un “santuario” di 870 chilometri quadrati che ora ospita le specie di rinoceronte bianco e nero in pericolo di estinzione, sorvegliato 24 ore su 24.

Attualmente vi sono presenti oltre 40 rinoceronti. Secondo un rapporto del Kws del 2017, in Kenya il numero totale di rinoceronti è di 61 bianchi e 28 neri.