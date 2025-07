Il gruppo pop bernese Lunik tornerà sul palco dopo 13 anni

Keystone-SDA

"We are back" (Siamo tornati), scrivono i Lunik sul loro sito web. Il ritorno sul palco del gruppo pop, che dal 1998 al 2013 ha segnato la scena musicale elvetica, è previsto per la primavera del 2026.

1 minuto

(Keystone-ATS) Quella dei Lunik, scioltisi dopo 15 anni, è stata una separazione conflittuale. “Dopo tanti anni torniamo insieme sul palco. Con vecchie canzoni, tanti ricordi, nuove emozioni e la stessa passione di allora”, si legge sul sito web della band.

La carriera del gruppo elvetico è iniziata con l’album trip hop “Rumour” (1999), poi la musica si è evoluta verso un pop elettronico e malinconico. Gli album successivi hanno riscosso ampio successo con piazzamenti nelle hit parade. Ancora oggi, rievocare brani come “Little Bit” o “The Most Beautiful Song” fa risuonare le melodie nelle orecchie.

Stando agli organizzatori, i Lunik si lanceranno nella nuova tournée con la formazione originale composta dalla cantante Jaël Malli, dal chitarrista Luk Zimmermann, da Adrian Amstutz al basso e alla chitarra, del tastierista Cédric Monnier e dal batterista Mats Marti.

La prevendita dei biglietti è iniziata stamane.