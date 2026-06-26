Il governo venezuelano revoca restrizioni ai social media
Il governo venezuelano sembra aver revocato le restrizioni sull'uso dei social media per i suoi cittadini dopo il terremoto.
(Keystone-ATS) Alcuni cittadini sono riusciti a utilizzare la piattaforma X, bloccata per quasi due anni in seguito a un decreto firmato dall’ex leader Nicolas Maduro nell’agosto del 2024. Lo scrive Sky News.
La decisione è giunta dopo che i funzionari delle Nazioni Unite in Venezuela avevano chiesto al governo di allentare le restrizioni affinché le persone potessero accedere a informazioni salvavita in seguito ai terremoti.
Starlink, la società di internet satellitare di Musk, ha annunciato ieri sera che fornirà servizi gratuiti ai suoi utenti in Venezuela per un mese.
Secondo quanto riferito, le principali compagnie di telecomunicazioni venezuelane starebbero offrendo gratuitamente connessione internet, TV e telefono per aiutare le persone a rimanere in contatto dopo il disastro.