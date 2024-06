Il direttore della FINMA chiede cooperazione e trasparenza

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il nuovo direttore della FINMA, Stefan Walter, si aspetta che gli istituti finanziari lo informino in modo proattivo sugli sviluppi che potrebbero influire sulla stabilità. A suo avviso, le misure preventive sono più efficaci di quelle repressive.

“Esigo un accesso completo e senza filtri a tutte le informazioni”, afferma il direttore dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in un’intervista pubblicata dalla Neue Zürcher Zeitung. Vuole vedere una società così com’è, per evitare che i contribuenti non debbano intervenire in caso di crisi. Se una banca non collabora, verranno effettuate ispezioni in loco. A suo avviso la legge non dovrebbe limitare la sorveglianza durante tali controlli.

Più ispezioni significano anche più personale, afferma Walter, sottolineando che è ancora troppo presto per fornire cifre precise. Ma, a suo avviso, un cambiamento di sistema avrà un “effetto abbastanza sostanziale sui livelli di personale”.