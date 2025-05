Il democratico Buttigieg in Iowa scatena speculazioni sul 2028

Keystone-SDA

Pete Buttigieg, l'ex ministro dei Trasporti dell'amministrazione Biden, vola in Iowa e si accendono subito le speculazioni su una sua possibile candidatura alla Casa Bianca per il 2028.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Gli americani non si inchinano a nessun re”, ha detto nel corso di un town hall riferendosi a Donald Trump. Buttigieg ha ammesso che il 2028 è ancora lontano e “c’è molta strada da fare”, soprattutto per un partito democratici ancora ferito dalla scottante sconfitta di novembre.

Buttigieg, che si era candidato nel 2020 alla Casa Bianca, è uno dei liberal che in queste settimane è in viaggio per gli Stati Uniti nel tentativo di galvanizzare il popolo del partito democratico. Da mesi percorrono gli Stati Uniti in lungo e largo il senatore Bernie Sanders e la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez, considerata da molti come una possibile aspirante alla Casa Bianca.