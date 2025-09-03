Il debutto internazionale della misteriosa figlia di Kim Jong-un

Keystone-SDA

La comparsa della figlia di Kim Jong-un in Cina prima della parata del "giorno della vittoria" di Xi Jinping a Pechino ha alimentato le speculazioni secondo cui l'adolescente potrebbe diventare la prima donna a governare la Corea del Nord.

(Keystone-ATS) Le foto diffuse dai media statali nordcoreani mostrano Kim Ju-ae, che si ritiene sia poco più che adolescente, mentre scende dal treno blindato del padre nella capitale cinese, dove è stata accolta da funzionari cinesi all’inizio del suo debutto sulla scena internazionale.

Secondo il racconto del Guardian, Ju-ae, il cui nome ed età il regime non ha mai confermato pubblicamente, non è estranea alla ribalta, avendo accompagnato Kim in numerosi incarichi ufficiali in Corea del Nord, tra cui i lanci di prova di missili balistici e, più di recente, l’apertura di Wonsan Kalma, un resort sulla costa orientale del paese.

Se, come credono molti analisti, Ju-ae fosse la persona designata a succedere al padre, diventerebbe il quarto membro della famiglia Kim a governare la Corea del Nord da quando fu fondata dal suo bisnonno, Kim Il-sung, nel 1948.

Identificata per la prima volta dall’ex stella dell’NBA Dennis Rodman, un amico di Kim che ha affermato di aver tenuto in braccio la sua bambina durante una visita a Pyongyang nel 2013, Ju-ae non ha mai parlato in pubblico, ma è diventata una presenza quasi permanente nell’entourage del padre, insieme alla sua influente sorella e confidente, Kim Yo-jong.

Secondo un rapporto del 2017 dei servizi segreti sudcoreani, Kim e sua moglie, Ri Sol-ju , hanno tre figli: un maschio nato nel 2010, una femmina nata nel 2013 che si ritiene si chiami Ju-ae e, nel 2017, un bambino il cui sesso non è stato confermato.

A Pechino, una sorridente Ju-ae, vestita con un abito blu navy, è stata vista in piedi dietro al padre mentre scendeva dal treno dopo un viaggio notturno da Pyongyang, all’inizio del loro primo viaggio all’estero insieme.

Nel 2024, l’agenzia di intelligence sudcoreana dichiarò di ritenere che Ju-ae si stesse preparando ad assumere la guida del Paese, sebbene non sia chiaro come e quando ciò possa accadere. I futuri leader, tra cui Kim Jong-un, di solito si fanno strada nella struttura di potere del regime, ricoprendo diverse posizioni di rilievo in preparazione alla carica di capo di Stato.

Non è chiaro, inoltre, come reagirebbero il partito al potere e le élite militari all’elevazione di una donna alla carica di guida suprema.