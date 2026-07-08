Il Consiglio federale si congratula con la Nazionale: “Storico”

Keystone-SDA

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Dopo la vittoria ai rigori contro la Colombia ai Mondiali di calcio, la Svizzera è in delirio. E ben due membri del Consiglio federale si sono congratulati con la Nazionale.

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(Keystone-ATS) “Un passo storico verso la finale! Congratulazioni di cuore a tutta la Nazionale”, ha scritto il presidente della Confederazione Guy Parmelin sul social X. Ha inoltre condiviso immagini e video festosi dal Messico, dove si trova attualmente per colloqui economici. La sua delegazione indossava berretti rossi, mentre lui stesso sfoggiava una sciarpa rossa e bianca.

Il ministro dello sport Martin Pfister ha dichiarato tramite il canale del DDPS su X: “La Nazionale sta scrivendo la storia dello sport svizzero! Per la prima volta dai Mondiali in casa del 1954, la Svizzera è di nuovo ai quarti di finale di un Mondiale. È pazzesco! La squadra entusiasma l’intero Paese ed è un modello per la prossima generazione di sportivi. Bravi!”.