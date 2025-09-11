La televisione svizzera per l’Italia

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu condanna raid in Qatar

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite condanna gli attacchi al Qatar, senza nominare Israele. Lo si legge in una dichiarazione dell'organismo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I membri del Consiglio di sicurezza “hanno sottolineato l’importanza della de-escalation e hanno espresso la loro solidarietà al Qatar. Hanno ribadito il loro sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale del Qatar”, si legge nella dichiarazione, redatta da Gran Bretagna e Francia.

E, prosegue, “hanno sottolineato che il rilascio degli ostaggi, compresi quelli uccisi da Hamas, e la fine della guerra e delle sofferenze a Gaza devono rimanere la nostra massima priorità”.

