Il Consiglio di sicurezza dell’Onu condanna raid in Qatar

Keystone-SDA

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite condanna gli attacchi al Qatar, senza nominare Israele. Lo si legge in una dichiarazione dell'organismo.

1 minuto

(Keystone-ATS) I membri del Consiglio di sicurezza “hanno sottolineato l’importanza della de-escalation e hanno espresso la loro solidarietà al Qatar. Hanno ribadito il loro sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale del Qatar”, si legge nella dichiarazione, redatta da Gran Bretagna e Francia.

E, prosegue, “hanno sottolineato che il rilascio degli ostaggi, compresi quelli uccisi da Hamas, e la fine della guerra e delle sofferenze a Gaza devono rimanere la nostra massima priorità”.