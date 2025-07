Il Cile restituisce a Keanu Reeves i Rolex rubati a Los Angeles

Keystone-SDA

La giustizia cilena ha restituito all'ambasciata degli Stati Uniti a i sei orologi rubati all'attore statunitense Keanu Reeves nella sua villa di Los Angeles nel 2023, che erano stati trovati durante delle perquisizioni alla fine del 2024 nella capitale cilena.

(Keystone-ATS) Nell’operazione, la polizia investigativa cilena ha trovato due Rolex, uno dei quali sul retro aveva l’iscrizione del film “John Wick 4”, dove appare anche il nome dell’attore. Si tratta di oggetti che il protagonista di “Matrix” era solito regalare ai suoi compagni al termine delle riprese.

Secondo quanto riportato dalla polizia, erano in possesso di un uomo di 21 anni, condannato in Cile, e legato a una banda di otto membri che commettevano furti con violenza e intimidazione, nel paese andino e all’estero. Un altro membro del clan è detenuto in Argentina.

La procuratrice Claudia Barraza ha precisato che sarebbero stati altri delinquenti a commettere il furto negli Stati Uniti e che gli oggetti sono stati successivamente introdotti illegalmente in Cile. Gli orologi sono stati riconosciuti un mese fa dall’attore e fanno parte di un consistente bottino, valutato sette milioni di dollari, che era stato rubato dalla sua residenza nel dicembre 2023. Ogni Rolex, modello Submariner, ha un valore vicino ai 13.000 dollari, e in totale i sei orologi restituiti ammontano a quasi 124.000 dollari, sempre secondo la stessa fonte.