Il CEO di UBS Sergio Ermotti ha guadagnato 14,9 milioni nel 2025
Il CEO UBS Sergio Ermotti ha ricevuto l'anno scorso un compenso complessivo di 14,9 milioni di franchi, la stessa cifra del 2024.
(Keystone-ATS) Il suo stipendio è composto da una parte fissa di 2,8 milioni e una parte variabile di 12,1 milioni, secondo il rapporto annuale della prima banca svizzera pubblicato oggi.
L’intero consiglio di amministrazione ha percepito per l’anno appena trascorso una retribuzione totale di 145,3 milioni, dopo i 143,6 milioni del 2024.