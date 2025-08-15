Il Centro: Maya Bally e Yvonne Bürgin candidate come capogruppo

Le consigliere nazionali argoviese Maya Bally e zurighese Yvonne Bürgin aspirano alla presidenza del gruppo parlamentare del Centro alle Camere federali. Oggi a mezzogiorno scadeva il termine per la presentazione delle candidature.

(Keystone-ATS) Il gruppo parlamentare del Centro ha bisogno di una nuova presidenza, poiché l’attuale titolare, il consigliere nazionale Philipp Matthias Bregy (VS), è stato eletto nuovo presidente del partito.

Come comunicato dal partito in una nota, non vi sono state altre candidature. L’elezione da parte del gruppo è in agenda il 16 settembre.

Prima di quel giorno, la commissione di selezione, diretta dalla consigliera nazionale Regina Durrer-Knobel (NW), verificherà che le candidature pervenute siano complete e conformi al profilo richiesto, si legge nel comunicato. Successivamente avrà luogo un’audizione.

Accanto a Durrer-Knobel, della commissione fanno parte il consigliere agli Stati Pirmin Bischof (SO), Bregy, la consigliera nazionale Marie-France Roth Pasquier (FR) e il consigliere agli Stati Beni Würth (SG).

Bürgin ha manifestato pochi giorni fa il proprio interesse per la carica. La candidatura di Bally è invece stata resa nota solo oggi.

Bürgin è stata eletta in Consiglio nazionale nel 2023. Dal 2021 è vicepresidente del Centro svizzero e dal 2022 sindaca del suo Comune di residenza, Rüti. Attualmente fa parte della Commissione delle finanze della Camera del popolo. Fino al 2023, la 54enne è stata membro del parlamento cantonale di Zurigo.

Come Bürgin, anche la 64enne Bally è consigliera nazionale dal 2023. Nel 2012 è stata eletta nel Gran Consiglio del Canton Argovia, all’epoca ancora come membro del Partito Borghese Democratico (PBD), poi inglobato nel Centro. Nel legislativo cantonale Bally è stata presidente del gruppo parlamentare dal 2013 al 2016. Dal 2021 al 2023 è stata anche vicepresidente del gruppo parlamentare e presidente della Commissione per l’economia e le imposte del Cantone.