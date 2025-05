Il cantante Smokey Robinson accusato di molestie sessuali

Keystone-SDA

Quattro donne che in passato hanno lavorato per il cantante Smokey Robinson come cameriere lo accusano adesso di averle aggredite sessualmente nell'arco di vari anni. Chiedendo di restare anonime, le donne vogliono da Mr. Motown 50 milioni di dollari di danni.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le accuse sono state presentate in tribunale a Los Angeles. I potenziali capi di imputazione contro l’85enne musicista includono violenza sessuale, falso imprigionamento, violenza di genere e una serie di violazioni al codice del lavoro legate a salari, pause mancate durante l’orario e straordinari non pagati.

Nell’azione legale e’ nominata anche Frances Robinson, la moglie del cantante: le accusatrici sostengono che avrebbe creato un ambiente di lavoro ostile usando “parole e linguaggio etnicamente peggiorativi” nei loro confronti.

Cantautore, cantante e produttore discografico statunitense, Robinson è considerato una delle figure più influenti della musica soul e R&B. Nato a Detroit, e’ stato il primo autore di successo dell’etichetta Motown con brani come My Guy di Mary Wells e My Girl dei Temptations. Dopo aver fondato e poi lasciato i Miracles nel 1972, ha proseguito come solista, firmando hit come Cruisin’ e Being with You. Robinson, noto per la sua voce unica e per i testi romantici e poetici, nel 1987 e’ stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame.