Il Canale di Panama compie 110 anni

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il Canale di Panama, rotta attraverso la quale circola il 6% del commercio marittimo mondiale, festeggia oggi 110 anni di attività.

Lo fa in un momento in cui i transiti attraverso le sue chiuse stanno tornando alla normalità dopo un anno di siccità che ha costretto a ridurre il numero di attraversamenti giornalieri.

Considerata una delle grandi opere dell’ingegneria mondiale del XX secolo, il collegamento tra il Mar dei Caraibi e l’Oceano Pacifico fu inaugurato il 15 agosto 1914 con la traversata del piroscafo Ancon, dopo 10 anni di costruzione e un investimento di 380 milioni di dollari dell’epoca.

Dopo il primo tentativo guidato dal diplomatico francese Ferdinand de Lesseps di aprire una via attraverso l’istmo, gli Stati Uniti promossero la separazione della provincia di Panama dalla Colombia e nel 1846 firmarono un trattato con il nascente paese che assegnava loro in perpetuo una fascia di 16 km di larghezza per realizzare il corso d’acqua.

Nel 1977 un trattato firmato a Washington dal presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter e dal generale panamense Omar Torrijos restituì a Panama la sovranità sulla cosiddetta Zona del Canale e il 31 dicembre 1999 l’operazione passò definitivamente sotto il controllo del paese centroamericano.