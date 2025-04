Il Canada oggi alle urne, corsa a due liberali-conservatori

Keystone-SDA

Il Canada va oggi alle urne per eleggere il primo ministro, nel pieno della crisi politica e tariffaria con gli Stati Uniti di Donald Trump e l'indomani della strage di pedoni compiuta da un'auto sulla folla a Vancouver, che accresce la tensione.

(Keystone-ATS) Due i candidati in testa nelle intenzioni di voto: il candidato liberale e attuale primo ministro Mark Carney, succeduto nei mesi scorsi al dimissionario Justin Trudeau, e il leader conservatore Pierre Poilievre, con un vantaggio di 5-6 punti percentuali del primo, che ha tratto beneficio nelle ultime settimane delle minacce trumpiane e che nei sondaggi appare il più adatto, come ex governatore della Banca del Canada e anche della Banca d’Inghilterra, a guidare il Paese nella tempesta.

Nell’enorme Paese – che si estende su sei fusi orari – i primi seggi elettorali aprono alle 8:30 ora locale (le 13:00 svizzere) nelle 4 province atlantiche Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, New Brunswick e Prince Edward Island (dove c’è una differenza di 3 ore e 30 minuti dal meridiano Gmt di Greenwich) e, 4 ore e mezzo dopo, sulla costa del Pacifico.

I risultati dovrebbero essere noti qualche ora dopo la chiusura delle votazioni, alle 19:00 ora locale del Pacifico, le 04:00 del mattino di domani in Svizzera.