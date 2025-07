Il Canada intende riconoscere la Palestina in settembre

Keystone-SDA

Il Canada "intende" riconoscere lo Stato di Palestina all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York a settembre: lo ha annunciato in una conferenza stampa il premier di Ottawa, Mark Carney, seguendo l'esempio di Francia e Regno Unito.

2 minuti

(Keystone-ATS) Immediata la risposta del governo israeliano, secondo il quale “il cambiamento nella posizione del governo canadese in questo momento è una ricompensa per Hamas e danneggia gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e un accordo per il rilascio degli ostaggi”. Lo scrive in una nota del ministero degli Esteri di Israele.

Trump: “ora molto difficile accordo commerciale”

L’accordo commerciale con il Canada è “molto difficile” dopo il riconoscimento della Palestina, afferma il presidente Usa Donald Trump in un messaggio sul social Truth. “Wow! Il Canada ha appena annunciato il suo sostegno alla costituzione di uno Stato palestinese. Questo renderà molto difficile per noi concludere un accordo commerciale con loro. Oh Canada!!!”, ha scritto Donald Trump sul suo social.

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha da parte sua definito “storica” e “coraggiosa” la decisione del Canada. Durante una conversazione telefonica con il primo ministro canadese Mark Carney, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa palestinese Wafa, Abbas ha affermato che il riconoscimento “rafforzerà la pace, la stabilità e la sicurezza nella regione”. “Questa posizione coraggiosa giunge in un momento storico critico per salvare la soluzione dei due Stati”, ha aggiunto.