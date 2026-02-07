Il bimbo arrestato dall’ICE e la famiglia non saranno espulsi

Keystone-SDA

La famiglia di Liam Conejo Ramos, il bimbo di 5 anni arrestato dall'ICE a Minneapolis, avrà più tempo per presentare la richiesta di asilo. Lo ha deciso un tribunale americano concedendo un rinvio e posticipando l'udienza.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Siamo grati per il sostegno ricevuto dalla comunità e restiamo al fianco della famiglia”, ha dichiarato l’avvocato Danielle Molliver che aveva chiesto al tribunale più tempo per rispondere alla mozione per l’espulsione presentata dal dipartimento per la sicurezza interna.

Liam e suo padre, Adrian Alexander Conejo Arias, sono stati prelevati il mese scorso dal vialetto innevato della loro casa nella periferia di Minneapolis e portati in un centro di detenzione a Dilley, in Texas, scatenando un’ondata di indignazione dopo che sono circolate le immagini del bimbo spaventato accanto ad un agente dell’immigrazione.