Il bilancio dei morti in Texas sale a 80

Keystone-SDA

I morti per le alluvioni in Texas sono saliti a 80. I dispersi sono 10. Lo affermano le autorità.

(Keystone-ATS) Altre evacuazioni sono intanto state ordinate in Texas in seguito alle piogge, soprattutto nella contea di Kerr, l’area più colpita dall’esondazione del fiume Guadalupe. Alla popolazione è stato chiesto di lasciare le proprie abitazioni in al fine di evitare nuove emergenze.

Le piogge continueranno a flagellare il Texas e il governatore Greg Abbott inviata alla massima cautela nelle prossime 24-48 ore. Abbott esorta a non guidare per spostarsi da un posto all’altro e mantenere alta l’attenzione. I soccorritori continuano a lavorare nella ricerca dei dispersi e hanno avviato il processo di rimozione dei detriti.