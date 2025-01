Il bilancio degli incendi a Los Angeles sale a 10 morti

Keystone-SDA

È salito ad almeno dieci morti il bilancio delle vittime degli incendi a Los Angeles.

(Keystone-ATS) Durante la notte prosegue la vasta operazione antincendio, sostenuta dagli elicotteri che lanciano acqua grazie a una temporanea tregua nei venti, anche se si continuavano a registrare nuovi focolai.

Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, ha annunciato un coprifuoco notturno e il pattugliamento della Guardia nazionale, con il duplice scopo di coadiuvare il lavoro dei pompieri e di mantenere l’ordine contro i saccheggi e gli atti di sciacallaggio. “Stiamo mettendo tutto a nostra disposizione, compresi i nostri militari della Guardia nazionale, per proteggere le comunità nei giorni a venire”, ha detto Luna. “E a coloro che cercheranno di approfittarsi delle comunità evacuate, vorrei essere chiaro: i saccheggi non saranno tollerati”.

Il numero degli sfollati è intanto salito a oltre 180’000.

Nuovo rogo

Un altro rogo si è innescato al confine tra le contee di Los Angeles e Ventura, a nord di quello di Pacific Palisades. L’incendio denominato ‘Kenneth’ si sta diffondendo rapidamente, minacciando numerose ville nelle zone collinari di Hidden Hills e Calabasas, località non distanti da Malibu e famose per le mangioni lussuose e isolate, come quella delle Kardashian.

Ha consumato 320 ettari di boscaglia in un’ora e mezza, secondo il sito dei vigili del fuoco della California. Il Kenneth è il quinto incendio attivo attorno a Los Angeles: mentre è contenuto il Sunset a Hollywood, restano il rogo nelle Palisades a ovest, sull’Oceano, l’Eaton a est nella zona di Altadena, il Lidia e Hurst fire nella San Fernando valley, a nord.

Trump chiede dimissioni

Il presidente americano eletto Donald Trump ha preso spunto dagli incendi di Los Angeles per chiedere le dimissioni del governatore democratico della California, Gavin Newsom, considerato una speranza del Partito.

“Gavin Newscum deve dimettersi. È tutta colpa sua!”, ha scritto giovedì il successore di Joe Biden usando sul social Truth il nuovo soprannome affibbiato a Newsom derivato dalla parola inglese ‘scum’, che significa ‘feccia’.

Trump accusa il governatore di aver ridotto l’accesso all’acqua e ha chiesto che la “lasci scorrere verso il suo Stato arido, affamato e in fiamme invece di mandarla nell’Oceano Pacifico”.