Il 41% delle sponsorizzazioni sportive è destinato al calcio

Keystone-SDA

Il calcio è lo sport in cui i brand investono di più: il 41% di tutte le sponsorizzazioni sportive è destinata al football. Lo afferma Nielsen nel suo Global Sports Report 2025.

3 minuti

(Keystone-ATS) Secondo la società specializzata nella misurazione dell’audience, il 67% dei tifosi di calcio a livello globale ritiene particolarmente attraenti i brand che sponsorizzano le loro squadre preferite.

Il rapporto analizza gli sviluppi attuali nel mercato sportivo globale e offre ai brand approcci concreti per ottimizzare le loro strategie di sponsorizzazione. In vista dei prossimi Campionati del Mondo di calcio maschile del 2026 in Nord America e femminile del 2027 in Brasile, si presentano numerose opportunità per includere nuovi target nella pianificazione pubblicitaria, afferma Nielsen.

Secondo la ricerca, il 51%, oltre la metà della popolazione mondiale è appassionata di calcio, una percentuale superiore a qualsiasi altro sport. Tra i Paesi più appassionati di calcio ci sono l’Arabia Saudita (75%) e il Messico (64%). Nonostante una percentuale inferiore di solo il 27% della popolazione statunitense sia appassionata di calcio, il Paese conta 62,2 milioni di tifosi, rappresentando la quarta tifoseria più grande al mondo. L’Italia si distingue come uno dei mercati europei con la più alta incidenza di tifosi: il 56% della popolazione italiana si dichiara appassionata di calcio, un dato superiore alla media globale.

Un altro dato dal Nielsen Global Sports Report 2025 è il crescente seguito per gli sport femminili. Se nel 2022 il 45% delle persone era interessato allo sport femminile, nel 2024 la percentuale è salita al 50%. Questa tendenza è particolarmente evidente nel calcio: qui, la quota di interessati è passata dal 18% nel 2022 al 22% nel 2024.

Per quanto riguarda la Svizzera, spicca Alisha Lehmann – che è appena stata inserita nella rosa della Nazionale per gli Europei femminili casalinghi di luglio – come una delle personalità più influenti sui social media del calcio mondiale. La Lehmann, che ha 16,7 milioni di follower su Instagram e 12 milioni su TikTok, aspettava con ansia un posto per il torneo che inizierà il 2 luglio, quando la Svizzera affronterà la Norvegia.

“Che onore”, ha dichiarato la stella della Juventus su Instagram dopo che la Federcalcio svizzera aveva annunciato la sua convocazione. “Orgogliosa e felice di avere l’opportunità di rappresentare il mio Paese agli Europei”.