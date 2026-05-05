Il 10 luglio esce il nuovo album dei Rolling Stones

Keystone-SDA

Dopo le prime indiscrezioni uscite nei giorni scorsi, i Rolling Stones ufficializzano l'uscita del loro nuovo album in studio: il 10 luglio sarà pubblicato in tutto il mondo "Foreign Tongues".

1 minuto

(Keystone-ATS) Una raccolta di 14 brani che arriva a meno di tre anni di distanza da “Hackney Diamonds”, il disco vincitore di un Grammy Award che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un successo enorme.

“Sono state settimane molto intense quelle dedicate alla registrazione di ‘Foreign Tongues’. Avevamo 14 brani fantastici e abbiamo lavorato il più velocemente possibile”, ha affermato il cantante Mick Jagger.