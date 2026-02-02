Ignazio Cassis oggi in Ucraina per colloqui, poi a Mosca

Keystone-SDA

Il consigliere federale Ignazio Cassis si è recato in Ucraina per una serie di colloqui legati alla presidenza svizzera dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Sempre in questa veste, sarà poi a Mosca.

(Keystone-ATS) In un post pubblicato su X il ministro degli esteri elvetico ha precisato di essere a Kiev per ribadire il ruolo dell’OSCE quale piattaforma di dialogo e la disponibilità dell’organizzazione a sostenere gli sforzi per una pace duratura basata sul diritto internazionale.

Al post era allegata una foto che ritrae Cassis, il suo omologo ucraino Andrij Sybiha e il segretario generale dell’OSCE Feridun Sinirlioğlu alla stazione ferroviaria di Kiev.

Cassis si recherà in seguito a Mosca, dove venerdì terrà colloqui con il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, al centro dei quali ci sarà la ricerca di modi per superare l’attuale grave crisi dell’OSCE, ha da parte sua annunciato la portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova.

Cassis aveva annunciato a gennaio a Davos (GR), durante il Forum economico mondiale (WEF), che in qualità di presidente dell’OSCE avrebbe voluto assumere un ruolo di mediatore nella guerra in Ucraina. A seconda dell’evoluzione della situazione, aveva dichiarato che avrebbe programmato viaggi a Kiev, Mosca e Washington.