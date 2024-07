Ignazio Cassis incontra Sergueï Lavrov a New York

(Keystone-ATS) Il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha incontrato il suo omologo russo Sergei Lavrov durante la visita a New York.

“Ho incontrato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov nell’ambito della presidenza russa del Consiglio di sicurezza dell’ONU”, ha scritto il ticinese su X ieri sera. Ha raccontato di aver informato il suo omologo del vertice per la pace in Ucraina tenutosi a giugno al Bürgenstock (NW), durante il quale il consigliere federale aveva detto che la Svizzera avrebbe fatto un “debriefing” con i Paesi che non hanno partecipato. Tra questi Paesi c’è anche la Russia, che non è stata invitata.