Ignazio Cassis annulla la visita all’Università di Friburgo

Keystone-SDA

Il ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis ha annullato la sua visita odierna all'Università di Friburgo, dove doveva tenere un dibattito con il suo omologo slovacco Juraj Blanar.

(Keystone-ATS) La decisione è stata presa a causa di un invito a manifestare lanciato da un’organizzazione studentesca a sostegno della Palestina. L’ateneo friburghese ha confermato all’agenzia Keystone-ATS un’informazione pubblicata da diversi media.

I due ministri avrebbero dovuto partecipare a un dibattito dal titolo “Una prospettiva incrociata tra Svizzera e Slovacchia: un mondo polarizzato, questioni e sfide per lo Stato di diritto”, organizzato su iniziativa dell’associazione degli studenti di diritto (Fachschaft Jus).

Secondo il responsabile della comunicazione dell’Università di Friburgo, Marius Widmer, la cancellazione è stata decisa dalle autorità federali. Contattato, il Dipartimento federale degli Affari esteri (DFAE) ha invocato la “sicurezza dei partecipanti” in seguito all’appello a manifestare lanciato da diversi collettivi studenteschi. In una dichiarazione scritta, il DFAE ha affermato che “non sussistevano le condizioni per il regolare svolgimento dell’evento”.

“Prese di posizione problematiche”

Oggi il Coordinamento studentesco per la Palestina (CEP) dell’ateneo friburghese aveva infatti indetto una manifestazione davanti all’Aula Magna. Ha definito l’incontro con Cassis e Blanar “inopportuno alla luce delle posizioni problematiche dei due oratori rispetto allo Stato di diritto”.

In una nota, il CEP ha rimproverato a Cassis le sue prese di posizione a favore di Israele e la sua decisione di non finanziare più l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Quanto a Blanar, è stato criticato per essere membro di un governo accusato di eccessi autoritari.

L’Università di Friburgo si rammarica che questa conferenza, che prevedeva un’appendice di domande e risposte con il pubblico, non si sia potuta tenere a causa della manifestazione prevista, ha dichiarato Widmer a Keystone-ATS. L’istituzione sostiene il dibattito e il confronto di idee, ha aggiunto. È ancora più triste il fatto che l’associazione degli studenti di legge si sia preparata a lungo invano per questo evento.