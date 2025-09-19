La televisione svizzera per l’Italia

Idrovolante si schianta nel lago di Zugo, morta una 60enne

Un idrovolante si è schiantato oggi alle 13:45 nel lago di Zugo, nei pressi di Cham (ZG). A bordo del velivolo si trovavano due persone, fra cui una 60enne che è deceduta.

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto durante una manifestazione aerea, hanno comunicato in serata le autorità di perseguimento penale di Zugo.

Il pilota 49enne, rimasto illeso, è riuscito a lasciare l’aereo autonomamente e a mettersi in salvo. L’idrovolante è stato localizzato a una profondità di circa 10 metri, a circa 200 metri dalla riva. La donna di 60 anni, che in quel momento era data per dispersa, è stata recuperata dai sommozzatori, ma era già deceduta.

A causa della fuoriuscita di carburante sono state installate delle barriere galleggianti. La manifestazione aeronautica è stata interrotta e un team di assistenza è stato chiamato per fornire supporto ai familiari e alle altre persone presenti.

Stando al comunicato, sono in corso le indagini per il recupero dell’aereo. La causa esatta dell’incidente sarà chiarita sotto la direzione della Procura del Cantone di Zugo e della Procura federale, in stretta collaborazione con il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) e la polizia di Zugo.

I soccorritori sono intervenuti con un importante dispositivo, aveva spiegato nel pomeriggio Frank Kleiner, portavoce delle autorità di perseguimento penale, all’agenzia Keystone-ATS. Il portavoce aveva confermato un’informazione resa nota dalla Zuger Zeitung, che ha pubblicato questo pomeriggio un video che mostra un aereo nei pressi di Cham (ZG) avvicinarsi al lago per poi precipitare nello specchio d’acqua.

