Idf schiera i tank in Cisgiordania, prima volta dal 2002

Keystone-SDA

L'esercito israeliano ha schierato i carri armati in Cisgiordania mentre espande l'operazione antiterrorismo in corso nell'area di Jenin: è la prima volta dall'operazione 'Scudo difensivo' del 2002 che i tank dell'Idf operano in Cisgiordania.

(Keystone-ATS) Le truppe della Brigata di fanteria Nahal e dell’Unità di commando Duvdevan, scrive il Times of Israel, hanno iniziato le operazioni in diversi villaggi vicino a Jenin questa mattina.

Allo stesso tempo, un plotone della 188ma Brigata corazzata si sta preparando a operare a Jenin. I media palestinesi hanno pubblicato immagini che mostrano tre carri armati nell’area.

Nel frattempo è stato reso noto che il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha ordinato all’Idf di rimanere per il prossimo anno in 3 campi profughi della Cisgiordania, che sono stati sgomberati da terroristi e civili e di non permettere a nessuno di tornare.

“Finora 40mila palestinesi sono stati evacuati dai campi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams, e ora sono vuoti. Anche l’attività dell’Unrwa è stata interrotta”, afferma Katz, scrive il Times of Israel. L’Idf sta sgomberando i “nidi del terrore” dai terroristi e distruggendo infrastrutture e armi “su vasta scala. Ho ordinato all’esercito di prepararsi per una lunga permanenza”, afferma Katz.