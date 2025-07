Idf, operazione per circondare Beit Hanoun, nel nord di Gaza

Keystone-SDA

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha annunciato che "la squadra di combattimento della Brigata Givati si è unita alle forze della Divisione 99 e ha avviato le operazioni per circondare Beit Hanoun, nella Striscia di Gaza settentrionale".

(Keystone-ATS) È stato inoltre riferito che “le forze stanno lavorando per distruggere le infrastrutture terroristiche, eliminare i terroristi e vanificare le capacità militari di Hamas nella regione”.

“Ritengo che ci sia un buona chance di un cessate il fuoco” a Gaza, ha intanto detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un’intervista a Fox.

“Io e Trump crediamo nella dottrina della pace attraverso la forza. Prima viene la forza, poi la pace. Abbiamo dimostrato molta forza e ci sembra che la pace porti molti frutti. Saremo in grado di espandere gli Accordi di Abramo, creando una realtà inimmaginabile in Medio Oriente, portando prosperità e stabilità”, ha messo in evidenza Netanyahu.