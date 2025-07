Idf, da oggi pause tattiche per invio aiuti

Keystone-SDA

L'esercito israeliano ha annunciato una "pausa tattica" delle sue operazioni oggi nella Striscia di Gaza per permettere un maggiore afflusso di aiuti umanitari nel territorio.

(Keystone-ATS) La tregua, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram, sarà in vigore dalle 10.00 alle 20.00 ora locale (le 9.00-19.00 in Svizzera). La “pausa tattica” delle operazioni resterà in atto a livello locale “ogni giorno fino a nuovo avviso”, rende noto l’Idf.

“La pausa avrà inizio nelle aree in cui l’Idf non è operativa: Al-Mawasi, Deir al-Balah e Gaza City, ogni giorno fino a nuovo avviso”, si legge nel comunicato. “Questa decisione è stata coordinata con l’Onu e le organizzazioni internazionali a seguito di discussioni in merito”, prosegue la nota.

“L’Idf continuerà a sostenere gli sforzi umanitari parallelamente alle operazioni di manovra e offensive in corso contro le organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza, al fine di proteggere i civili israeliani – conclude l’esercito -. L’Idf è pronto ad ampliare la portata di questa attività, se necessario”.

L’esercito israeliano istituirà “percorsi sicuri” per garantire il passaggio dei convogli umanitari nell’ambito della “pausa tattica”. “Dalle 06.00 alle 23.00 saranno istituiti percorsi sicuri designati per consentire il passaggio sicuro dei convogli dell’Onu e delle organizzazioni umanitarie che consegnano e distribuiscono cibo e medicine alla popolazione in tutta la Striscia di Gaza”, si legge sempre su Telegram.

L’Idf ha anche annunciato di aver paracadutato aiuti umanitari sulla Striscia nella notte. “Il lancio, effettuato in coordinamento con le organizzazioni internazionali e guidato” dal Coordinamento delle attività governative nei territori (Cogat), ha incluso “sette pacchi di aiuti contenenti farina, zucchero e cibo in scatola”.

Secondo l’emittente araba Al Jazeera, undici persone sono rimaste ferite quando uno dei pallet di aiuti paracadutati ha colpito una tenda di sfollati vicino a Beit Lahiya, nel nord dell’enclave palestinese.