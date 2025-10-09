Idf, ‘avviati preparativi per ritiro parziale a Gaza’

Keystone-SDA

Le Forze di difesa israeliane (Idf) annunciano di aver iniziato a prepararsi al ritiro parziale delle truppe dalla Striscia di Gaza nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco con Hamas. Lo scrive il Times of Israel.

(Keystone-ATS) In una dichiarazione, l’esercito afferma che “secondo le direttive di livello politico e in conformità con una valutazione della situazione, l’Idf ha avviato i preparativi operativi per l’attuazione dell’accordo”. Come parte dei preparativi, l’esercito afferma di essere pronto a spostare le truppe verso “linee di schieramento modificate nel prossimo futuro”.

“Le Idf continuano a essere schierate nell’area e si stanno preparando per qualsiasi sviluppo operativo”, aggiunge l’esercito. In un precedente comunicato, l’Idf aveva messo in guardia che il nord della Striscia resta per ora zona di combattimento.

“L’esercito ha avviato i preparativi operativi in vista dell’attuazione dell’accordo. Nell’ambito di questo processo (…) le linee di schieramento (nella Striscia di Gaza) saranno rapidamente modificate”, secondo una dichiarazione militare. Oggi è prevista una riunione di gabinetto del governo israeliano per esaminare e approvare l’accordo.

Le truppe israeliane controllano il 75% del territorio palestinese e un funzionario di Hamas ha affermato che il rilascio degli ostaggi avverrà “contemporaneamente a specifici ritiri israeliani” dalle aree della Striscia di Gaza.