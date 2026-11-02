Identificate 66 delle 69 vittime dell’incidente di Toledo

Keystone-SDA

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Sono 66 su 69 le vittime della sciagura ferroviaria di Toledo, in Spagna, identificate dall'Istituto di Medicina legale e Scienze forensi di Toledo a Ciudad Real, secondo quanto ha riferito il Centro integrato dei dati (Cid).

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(Keystone-ATS) Di queste, 54 sono di nazionalità spagnola, quattro statunitensi, una argentina, una canadese, una ceca, una francese, una giapponese, una messicana, una portoghese e una tunisina, stando al bilancio indicato.

Restano ancora da identificare tre vittime, che sarebbero tutte straniere. Restano infatti attive le denunce di scomparsa che riguardano due cittadini australiani e un cittadino giapponese. Le salme di 47 vittime sono state messe a disposizione dei familiari.

Sul fronte dei feriti, secondo l’ultimo aggiornamento sanitario diffuso dalla Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, 29 persone sono ancora ricoverate, delle quali 9 in terapia intensiva.

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